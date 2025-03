En libertad con cargos una activista detenida el sábado por daños a jet privado en una protesta en Ibiza el verano 2023

IBIZA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una activista de la organización climática Futuro Vegetal, que este sábado, a las 23.00 horas, fue detenida en un control rutinario de la Guardia Civil, en la carretera de Formigal, al pesar sobre ella una orden de busca y captura emitida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, por supuestos daños a un avión privado durante una protesta el verano de 2023, ha sido este domingo puesta en libertad con cargos, después de que le haya sido tomada declaración.

Según ha informado la organización en un comunicado, la orden de busca y captura que pesaba sobre esta activista responde a la acusación particular del propietario de un jet privado por supuestos daños ocasionados a su avión durante una protesta el verano de 2023.

En concreto, los hechos por los que se la investiga ocurrieron en el Aeropuerto de Ibiza, en el marco de la campaña 'Jets and Yachts, The Party's Over' (Jets y yates, la fiesta se ha acabado). Durante la protesta, activistas de Futuro Vegetal y Extinction Rebellion Ibiza accedieron a la pista y rociaron con pintura un jet privado.

Según han afirmado desde Futuro Vegetal, la acción buscaba denunciar el impacto medioambiental de los transportes de lujo y exigir la prohibición de los jets privados, a su juicio "responsables de una huella de carbono desproporcionada y evitable".

El objetivo de la campaña, que, según han señalado desde la entidad, fue impulsada por una plataforma local, era visibilizar la "injusticia climática generada por las emisiones de lujo que", en su opinión, "benefician sólo a una pequeña élite mientras el resto de la población sufre las consecuencias del cambio climático".