Libertad para dos detenidos por lesionar a dos mujeres al robarles un bolso en Capdepera

Vehículo empleado en el robo con tirón en Capdepera. - GUARDIA CIVIL

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un Juzgado de Instrucción de Manacor ha dejado en libertad a una mujer y un hombre --en este caso provisional y con medidas cautelares-- por, presuntamente, haber ocasionado lesiones a una anciana y su nieta cuando les robaron un bolso con un tirón en Capdepera.

Los hechos se remontan al pasado lunes 26 de octubre, cuando las víctimas paseaban por la calle Faralló de Cala Ratjada, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

En un momento dado, un individuo bajó de un coche que circulaba por allí y le sustrajo el bolso a la mujer mayor de un fuerte tirón. Inmediatamente, la nieta de la víctima inició una persecución y logró alcanzar el coche en el que trataban de huir e introducir los brazos por la ventanilla para recuperar el bolso.

Sin embargo, el agresor le propinó un mordisco en el brazo y abrió la puerta violentamente, lo que provocó que tanto la joven como su abuela cayeran al suelo y sufrieran lesiones de diversa consideración, por las que tuvieron que ser evacuadas en ambulancia al Hospital de Llevant.

Tras la denuncia interpuesta, agentes del Puesto Principal de Artà iniciaron una investigación en la que, gracias al análisis de las cámaras de seguridad de la zona, a una fotografía tomada por las víctimas en el momento de la huida y a la declaración de un testigo presencial que auxilió a las mujeres; lograron centrar las sospechas sobre la propietaria del turismo.

Aunque en un primer momento la mujer intentó desvincularse al alegar que le había prestado el coche a su pareja, las pesquisas policiales demostraron que ella misma iba al volante durante el asalto y que abandonó el vehículo en un aparcamiento de Capdepera, tras sufrir un fuerte impacto contra un bordillo en su huida, debido a la velocidad a la que circulaban.

Tras establecer un dispositivo de localización, los agentes interceptaron al presunto autor del tirón en el polígono de Artà. El sospechoso, que cuenta con un "amplio historial delictivo", reconoció los hechos ante los agentes y entregó voluntariamente el bolso robado, que estaba en el maletero de su motocicleta.

Posteriormente, la Guardia Civil localizó el vehículo utilizado en el robo y en el que habían ocultado la mayoría de los objetos personales sustraídos a las mujeres.

Por estos motivos, se procedió a la detención de estas dos personas como autores de los posibles delitos de robo con violencia e intimidación y lesiones. Tras las diligencias iniciales y la puesta a disposición judicial, la mujer detenida fue puesta en libertad al tener a su cargo a dos menores de edad y la Autoridad Judicial decretó la libertad provisional para el varón, con medidas cautelares a la espera de juicio.