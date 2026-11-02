Licitan las obras de construcción y reforma del nuevo Centro de Salud de Formentera

Licitan las obras de construcción y reforma del nuevo Centro de Salud Formentera. - CAIB

FORMENTERA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IBSalut ha licitado las obras de construcción y reforma del nuevo Centro de Salud de Formentera, con un presupuesto estimado de ejecución de la obra de 4,4 millones de euros y una previsión de ejecución de 18 meses.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, el proyecto prevé un espacio de 500 metros cuadrados de nueva construcción y 270 m2 de reforma para un total de 15 consultas que irán destinadas al personal de medicina y de enfermería familiar y comunitaria, pediatría, enfermería obstetricoginecológica, trabajo social y salud bucodental, además de una una sala para el uso del personal.

El nuevo centro de salud estará ubicado en la misma parcela del Hospital de Formentera, con el que estará conectado interiormente. Dará cobertura a una población de 15.000 personas. La reforma está dimensionada para poder atender el crecimiento de la población que se espera en los próximos años.

Este proyecto forma parte del Plan de Inversiones Sanitarias del Servicio de Salud (2024-2027), que contempla un gasto de 450 millones de euros.