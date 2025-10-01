Licitan las obras de la rotonda de la ITV del polígono de Son Castelló, que podrían comenzar en enero

El Consell de Mallorca licita las obras de la ITV del polígono de Son Castelló, que podrían comenzar en enero. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado este miércoles el inicio de la licitación de las obras de la rotonda del polígono de Son Castelló situada al lado de la ITV, en Palma.

Según ha informado en un comunicado la institución insular, está previsto adjudicar la obra entre noviembre y diciembre, de esta manera, se podrá iniciar la construcción dentro de enero de 2026.

Las empresas interesadas tendrán un plazo de un mes para poder presentar sus ofertas teniendo en cuenta que la institución insular invertirá 3,7 millones de euros para construir la infraestructura.

El Consell ha subrayado que esta modificación supondrá la descongestión de una de las entradas y salidas más conflictivas de la ciudad.

De hecho, es una de las obras más importantes del Consell de Mallorca dentro de su Plan de Accesos a Palma, dotado con unos 160 millones de euros.

Esta rotonda situada entre la carretera de Sóller y el camí dels Reis tiene un diámetro exterior de 55 metros, que actualmente soporta un tráfico de 46.000 vehículos diarios.

Se trata de un punto de enlace importante, ya que conecta lugares y servicios de uso diario para gran parte de la ciudadanía como el polígono de Son Castelló, la ITV, Son Espases, la vía de Cintura y la carretera de Sóller. La infraestructura ha quedado pequeña y genera retenciones a las horas puntas donde se multiplican los desplazamientos.

La obra implica una ampliación de la rotonda, que pasará de tener 55 metros a tener 85. De esta manera incrementará la capacidad de asumir la creciente circulación y los atascos disminuirán.

También se añadirá una salida y una entrada directas al barrio de Son Sardina. Además, construirán carriles cero provenientes de Son Castelló y de Son Espases, para que los vehículos no tengan que pasar por la rotonda. Dentro del proyecto también se ha previsto la construcción de un aparcamiento en el camí de Passatemps.

Aparte de eso, se dejará una infraestructura preparada para la obra del futuro vial cívico que conectará Son Espases con la carretera de Sóller.