La limitación de la actualización de las rentas de alquileres alcanza a 98.800 contratos en Baleares

Decenas de personas durante la asamblea informativa, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La limitación extraordinaria de la actualización de las rentas de alquiler que ha aprobado el Gobierno de España alcanza en Baleares a 98.800 contratos de alquiler de vivienda a precio de mercado, en los que residen 278.200 personas.

Según datos del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, en las Islas quedan congelados 27.200 contratos, el 27,5% del total, en los que viven 76.600 personas.

Asimismo, otros 71.600 contratos (el 72,5%), con 201.600 personas, tienen la subida limitada al 2%; de ellos, 31.900 se incluyen en ese tramo porque el índice de referencia no es calculable para su vivienda.

El Ministerio ha estimado que el ahorro para los hogares inquilinos es de 23,5 millones de euros al año: 14,3 millones por la congelación y 9,2 millones por el tope del 2%. En el hogar mediano con la renta congelada, el ahorro es de 31,2 euros al mes, unos 375 euros al año; en el hogar mediano con tope del 2%, de 7,7 euros al mes, unos 92 euros al año.

En el conjunto de España, la limitación extraordinaria de la actualización de las rentas de alquiler alcanzan a unos 3,26 millones de contratos, en los que residen aproximadamente 8,4 millones de personas.