La línea del TIB A32 Can Picafort-Aeropuerto permitirá a partir de este miércoles viajar entre Alcúdia e Inca

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PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Consorcio de Transportes de Mallorca, incorporará a partir de este miércoles una mejora del servicio de autobús TIB en la línea del Aerotib A32 Can Picafort-Aeropuerto.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, la línea ofrecerá una nueva opción de movilidad a los residentes y trabajadores de la zona ya que, hasta ahora, los usuarios solo podían subir en las paradas de la bahía de Alcúdia y del propio municipio si el destino final era el aeropuerto.

No obstante, ahora, con la modificación del servicio, los autobuses de la línea A32 también podrán transportar viajeros desde las diferentes paradas del corredor de Alcúdia hasta Inca, incrementando así la oferta de transporte público en este eje.

Esta actuación permitirá reforzar el servicio de la línea 302 Can Picafort-Palma, que conecta Alcúdia con Inca y que registra una elevada demanda, especialmente por parte de los usuarios habituales. El 77,5% de los viajes en esta línea se realizan con la Tarjeta Única o Intermodal, mientras que el 20,8% viaja con tarjeta bancaria, unos datos que, según la Conselleria, reflejan su uso mayoritario por parte de residentes.

La línea A32 es el servicio del Aerotib que conecta Can Picafort, todo el corredor de la bahía de Alcúdia, el núcleo urbano de Alcúdia, sa Pobla e Inca con el aeropuerto. El servicio tiene una frecuencia media de paso cada 50 minutos, con una primera salida desde Can Picafort a las 03.50 horas y la última desde el aeropuerto a las 0.05 horas.