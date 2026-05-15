Las líneas de Formentor y Cala Bona-Porto Cristo del TIB se reanudan este viernes

Autobus del TIB. - CAIB

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las líneas 334 Alcúdia-Formentor y 425 Cala Bona-Porto Cristo de la red del TIB se reanudan a partir de este viernes con el inicio del periodo de las restricciones al tráfico privado en la carretera en la península de Formentor.

Según ha recordado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, estas restricciones estarán vigentes desde este mismo viernes hasta el 18 de octubre de este año.

Así, la línea 334 que conecta Alcúdia con el Port de Pollença, el Mirador del Colomer y la playa realizará paradas en Cala Murta/Cala Figuera y Faro de Formentor en el tramo cerrado.

Además, durante el horario de restricciones al tráfico, de 10.00 a 22.00 horas, los usuarios contarán desde el Port de Pollença con un servicio cada 35 minutos.

Con esto se completa el servicio para conectar la costa de Llevant, que ya cuenta con las líneas 422 y 423 que enlazan Cala Rajada con Cala Mesquida y Sa Font de Sa Cala respectivamente, la 424 Cala Rajada - Porto Cristo, la 427 Cala Mendia - Porto Cristo, la 428 de Porto Cristo a Cala d'Or y la 521 que une Cala d'Or con Cala Mondragó pasando por Portopetro y Sa Barca Trencada.

La Conselleria ha señalado que esta reactivación forma parte de los trabajos para incrementar la oferta de buses interurbanos, que se iniciaron a principios de marzo con el aumento de la frecuencia de buses en la línea 302 Can Picafort - Palma y la reanudación de la mayoría de líneas propias del verano durante marzo, abril y mayo.