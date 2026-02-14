La Llar d'Ancians del IMAS celebra el Carnaval con un desfile y un concurso de disfraces

Carnaval en una residencia del IMAS. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Llar d'Ancians del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha celebrado el Carnaval con una fiesta llena de color, música y creatividad, en la que han participado activamente tanto las personas usuarias como los profesionales del centro.

La jornada ha incluido un desfile de disfraces y un concurso que ha reconocido la originalidad, el esfuerzo y el trabajo en equipo de los participantes, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El acto ha contado con la asistencia de la directora insular de Atención Sociosanitaria, Rosa Llobera, que ha compartido esta jornada festiva con los residentes y el equipo del centro.

"El Carnaval es una muestra de cómo en los centros del IMAS trabajamos para fomentar la participación activa y el bienestar emocional de las personas mayores. Estas actividades refuerzan los vínculos, estimulan la creatividad y contribuyen a un envejecimiento saludable y dentro de la comunidad", ha destacado la directora insular.

Rosa Llobera también ha remarcado que mantener vivas las tradiciones y abrir los centros a la celebración compartida es clave para reforzar el sentimiento de pertenencia y la calidad de vida de las personas usuarias.

Durante esta semana y la próxima, todas las residencias del Consell de Mallorca gestionadas por el IMAS acogen fiestas, talleres y desfiles adaptados a las preferencias y capacidades de las personas usuarias.