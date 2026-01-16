La Llar d'Ancians del IMAS celebra Sant Antoni con actividades y una torrada abierta a familiares y profesionales

La Llar d'Ancians del IMAS celebra Sant Antoni - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La residencia de la Llar d'Ancians del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha celebrado este viernes una jornada festiva abierta a residentes, familiares y profesionales con varias actividades y una torrada popular.

La celebración forma parte del conjunto de actividades programadas con motivo de Sant Antoni y Sant Sebastià que se llevan a cabo esta semana y la próxima en todos los centros del IMAS, según ha señalado la institución insular en una nota de prensa.

El objetivo es acercar las tradiciones populares a los usuarios de los servicios sociales y fomentar la vida comunitaria dentro de los equipamientos residenciales.

En la Llar d'Ancians, la jornada ha incluido baile de 'dimonis', fuego y una torrada popular, con la participación de la Colla de Foc, la 'colla de dimonis' propia de la residencia, formada por profesionales y residentes.

La vicepresidenta del IMAS, Magdalena García, que ha asistido a la Llar d'Ancians, ha destacado que estas celebraciones demuestran que las residencias "no son solo espacios de atención, sino también de convivencia, participación y vida comunitaria, donde las personas mayores continúan siendo protagonistas activas de las tradiciones de nuestro territorio".

"En el IMAS trabajamos para que los centros sean espacios abiertos, arraigados en la cultura mallorquina y conectados con las familias y el entorno, porque el bienestar emocional de las personas mayores también pasa por sentirse parte de la comunidad y mantener vivas las fiestas que forman parte de su historia personal y colectiva", ha agregado.

Esta celebración se enmarca en las actividades que promueve el IMAS a lo largo de todo el año para fomentar la convivencia, la participación activa y el bienestar emocional de las personas mayores, integrando las tradiciones culturales de Mallorca dentro de los centros residenciales y los centros de promoción de la autonomía personal como herramienta de cohesión social y calidad de vida.