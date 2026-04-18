Llega a Dénia la exposición colectiva 'Els somnis dels baleàrics'. - CAIB

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria Turismo, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Cultura, ha presentado por primera vez en Dénia la exposición colectiva 'Els somnis dels baleàrics', dentro de la novena edición de la serie 'Baleàrics', para fomentar la promoción y la proyección exterior de los artistas del archipiélago.

'Baleàrics' es una muestra colectiva consolidada como referente en el panorama artístico mediterráneo, fruto de la colaboración entre el Govern, la asociación Art amb B y la Fundación Baleària, según han indicado en un comunicado.

Esta exposición inicia su itinerancia en Dénia, en la sala El Taller de Túria del espacio Los Magazinos. La muestra se podrá visitar del 17 de abril hasta el 31 de mayo, de martes a viernes de 18.00 a 21.00 horas, y los sábados y domingos, de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Esta novena edición de 'Baleàrics' explora un universo onírico a través de la mirada de 16 artistas de Baleares y la Comunidad Valenciana.

La muestra forma un mosaico que invita al espectador a sentir e interpretar sueños visuales que acercan a los imaginarios de los artistas y permiten habitar este espacio de encuentro entre la realidad y el deseo.