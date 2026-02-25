Llega una patera con 14 personas a bordo y asciende a 59 el número de migrantes llegados a Baleares este miércoles

Archivo - Uno de los módulos de acogida de migrantes. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 14 personas que han llegado a Cabrera a bordo de una patera.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, se trata de un grupo de origen magrebí que ha sido interceptado a una milla al sur de la isla.

Con esta son tres las embarcaciones que han arribado a las costas de Baleares en las últimas horas con un total de 59 personas, que se suman a las 180 de este martes.