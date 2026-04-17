Llega una patera con 15 personas migrantes a Eivissa

Archivo - Migrantes en una embarcación. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

EIVISSA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 migrantes han sido localizados este viernes en Eivissa tras llegar en una patera.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 04.12 horas se ha interceptado a estos migrantes de origen magrebí en la zona de Sant Jordi de Ses Salines (Eivissa).

En el operativo han intervenido el servicio marítimo provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil del Puesto de Sant Josep de Sa Talaia.