La llegada de la 'flama' del Correllengua Agermanat 2026 llena la plaza de España de Palma

Acto central del Correllengua Agermanat 2026 en la plaza de España de Palma. - OCB

PALMA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza de España de Palma ha acogido este domingo el acto central de recibimiento de la 'flama' del Correllengua Agermanat 2026 en Mallorca, que ha tenido un seguimiento multitudinario.

La iniciativa, organizada en la isla por Joves de Mallorca per la Llengua y la Obra Cultural Balear (OCB), ha tratado de poner de manifiesto el "compromiso" de la sociedad mallorquina con la lengua catalana.

En un comunicado conjunto, ambas han entidades han resaltado que el catalán es una lengua que "une y hermana" a la isla con el resto de territorios de habla catalana. Este es el décimo Correllengua que pasa por Mallorca desde el primero de 1995.

Por parte de Joves de Mallorca per la Llengua, han hablado sus representantes Maria Maians y Josep Buades. Maians ha recordado que los jóvenes "no están cansados" y ha apuntado que el Correllengua es "el ejemplo que de que lucharán por el catalán hasta donde haga falta".

Buades ha pedido que esta iniciativa sea "la chispa" que encienda "el futuro de la lengua catalana" y ha reclamado un futuro en el que el catalán sea "tan normal en Mallorca, como lo es el castellano en Madrid".

En su intervención, el presidente de la OCB, Antoni Llabrés, ha expresado que el Correllengua Agermanat "no es solo una fiesta, es un grito colectivo", que dice que la lengua está "viva" y que "tiene futuro" porque "hay generaciones dispuestas a hacerla suya, a vivirla sin complejos, a defenderla con alegría y determinación".

"Porque el futuro de la lengua no está escrito, se construye cada día y este domingo se ve claramente quién lo está construyendo, una juventud que no pide permiso, la habla, la defiende y la hace avanzar", ha reivindicado.

Además, ha reclamado que este Correllegua sea "una chispa" y que la fuerza de los jóvenes "les contagie a todos", ya que ha alegado que "un pueblo que corre, es una lengua que avanza".

Los portavoces de Baleares, Catalunya y la Comunitat Valenciana del Correllengua Agermanat Pau Emili Muñoz, Anna Rosselló y Blanca Garcia-Oliver han hecho también un discurso conjunto. Muñoz se ha dirigido a aquellos que "les querrían completamente eliminados como pueblo", a los que les ha espetado que "el pueblo mallorquín no se arrodilla ante nadie y nunca renunciará a la lengua catalana".

Después de recorrer Mallorca desde el sábado por la mañana, este domingo la 'flama' de la lengua ha llegado a la plaza de España de Palma. Ha entrado desde la calle de Sant Miquel, con un tramo de personalidades relevantes dónde han cogido la antorcha la presidenta del GOB, Teresa Cuennet, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, Maribel Alcázar, los escritores Sebastià Alzamora y Josep Lluís Aguiló y el artista Jaume Falconer, que ha diseñado la antorcha, que ha transportado la 'flama' desde la plaza de la puerta Pintada.

Después del acto central de Palma solo quedan dos días de Correllengua Agermanat, el 5 de mayo en Alguer --Cerdeña-- y el 9 de mayo cuando llegará al Parlamento Europeo para pedir la oficialidad del catalán en la UE. Así, se cerrarán 1.500 kilómetros entre Prada y Alguer, en que la 'flama' ha hecho unas 80 paradas y ha generado imágenes multitudinarias.