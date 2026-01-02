La llegada de turistas internacionales a Baleares se incrementa un 5,8% en noviembre y el gasto crece un 7%

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la Seu - TOMÀS MOYÀ / EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Baleares recibió un total de 232.229 turistas internacionales en noviembre, lo que supone una subida del 5,7% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 330,9 millones de euros, un 7% más.

Así se desprende de los últimos datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de noviembre en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó las Islas gastó al día 175 euros en noviembre, un 18,3% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 8,1 días en Baleares. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.425 euros, un 1,1% más que en noviembre del año anterior.

En lo que va de año hasta noviembre, Baleares ha recibido 15,5 millones de turistas, lo que supone un 2,5% más que en los mismos meses de 2024, y han dejado un gasto en la región de 20,800 millones de euros (+5,1%).