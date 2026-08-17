Llegan 27 migrantes a la costa de Formentera

Archivo - Un barco de salvamento marítimo, a 9 de julio de 2026, en Santurce, Vizcaya, País Vasco (España).
Archivo - Un barco de salvamento marítimo, a 9 de julio de 2026, en Santurce, Vizcaya, País Vasco (España). - David de Haro - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: lunes, 17 agosto 2026 9:06
Seguir en

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 27 personas de origen subsahariano han llegado a la costa de Formentera durante la madrugada de este lunes, en la zona de Es Caló, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en las islas.

El "incidente" se ha producido a las 00.45 horas, cuando se ha registrado la llegada de estas 27 personas a la línea de costa de la isla.

En el operativo han intervenido agentes de la Guardia Civil de Formentera y efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

Contador

Artículos Relacionados

Alertan del naufragio de 28 migrantes en la ruta entre Argelia y Baleares

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado