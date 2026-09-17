Llegan 46 migrantes a las islas de Cabrera y Formentera y ya son 205 los que llegaron este miércoles a Baleares

Archivo - Imagen de la embarcación Salvamar Fénix - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 46 migrantes llegaron este miércoles por la tarde a las islas de Cabrera y Formentera, en Baleares, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Sobre las 18.50 horas, se ha procedido al rescate de un total de 29 personas de origen subsahariano, en aparente buen estado de salud, a cinco millas al sur de la isla de Cabrera. En la operación han intervenido Salvamento Marítimo, Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Sección Fiscal y Fronteras del Puerto de Palma.

Además, después, a las 20.15 horas se interceptó a 17 migrantes de origen magrebí, en la Playa Migjorn, en la isla de Formentera. Han participado en las labores de rescate la Guardia Civil del Puesto de Formentera y Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC).

El total de migrantes llegados este miércoles a diferentes puntos de Baleares ya asciende a 205.