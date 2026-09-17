Prohens lamenta que Baleares se esté convirtiendo en "la puerta de entrada de la inmigración irregular" a Europa

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). El Parlament acoge desde ayer el Debate - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha advertido este jueves que Baleares se está convirtiendo en "la principal puerta de entrada de la inmigración irregular a Europa", a raíz de la llegada de 205 migrantes a distintos puntos del archipiélago durante el pasado miércoles.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Prohens ha indicado que, con las últimas llegadas, Baleares ya supera los 5.600 migrantes en lo que va de 2026.

"El Gobierno central y el PSOE no pueden pedirnos que normalicemos y que nos resignemos a estas cifras", ha apuntado la presidenta, quien ha añadido que "no se puede renunciar" a "proteger las fronteras" mientras Baleares se está convirtiendo "en la principal puerta de entrada de la inmigración irregular a Europa".

"Que actúen ya de una vez", ha reclamado Prohens.