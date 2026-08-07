Llegan dos pateras a Formentera y Mallorca con 49 personas migrantes a bordo

Archivo - Embarcación llegada este domingo a Ibiza, con siete migrantes a bordo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 49 personas migrantes han llegado este viernes en sendas pateras a Formentera y Llucmajor (Mallorca).

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 02.00 horas, se ha interceptado a 26 persona de origen magrebí en Es Caló de Formentera.

Más tarde, a las 07.10 horas se ha rescatado a 23 personas de origen subsahariano a tres millas al sur de Cala Pi, en la localidad de Llucmajor (Mallorca).

Estas 49 personas se suman a las 106 que llegaron este jueves en siete pateras.