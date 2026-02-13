Llibertat Llucmajor acusa al Ayuntamiento de dejar sin ejecutar partidas por valor de 7 millones de euros

Integrantes de la formación vecinal. - LLIBERTAT LLUCMAJOR

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Llibertat Llucmajor ha acusado al Ayuntamiento de dejar sin ejecutar partidas presupuestarias por un importe total de siete millones de euros.

Ese dinero no gastado, tres millones en personal por plazas sin cubrir y cuatro millones en bienes y servicios, no ha sido destinado a mejorar la vida de la ciudadanía, sino que simplemente ha quedado parado, según ha señalado el partido vecinal.

Para la agrupación, la falta de ejecución presupuestaria no es una "anécdota contable", sino que tiene consecuencias reales y visibles.

Llibertat Llucmajor ha señalado que la no realización de los proyectos y el incumplimiento del presupuesto han provocado, entre otras graves incidencias, la crisis de basuras que sufre el municipio, el "deplorable" estado de muchas calles, desperfectos en centros educativos por falta de mantenimiento y unas dependencias de trabajo para los empleados públicos "que rozan lo inaceptable".

REMANENTE DE TESORERÍA

El partido vecinal ha explicado que estos siete millones irán a engrosar el Remanente de Tesorería, que en 2025 ascendía a 47 millones de euros, lo que representa que el Ayuntamiento dispone de ahorros que, tal y como están las cuentas, cubren la totalidad del gasto efectivo que realiza anualmente.

Con ese remanente en la caja, han añadido, el Consistorio podría permitirse "no cobrar ni un solo euro en impuestos, sanciones o subvenciones y aun así seguir manteniendo fondos".

Ante este escenario, Llibertat Llucmajor se ha preguntado a qué se debe que los servicios básicos funcionen "tan mal" y que las necesidades de la ciudadanía no se atiendan.

"Esta situación escapa a toda lógica y es la prueba palpable de que no hay nadie realmente dirigiendo la gestión política del Ayuntamiento. Es intolerable que se paguen impuestos para que, en la práctica, no reviertan en mejoras tangibles en el municipio. Pagamos impuestos para nada", ha afirmado el portavoz del partido vecinal, Alexandro Gaffar.

La agrupación ha reclamado explicaciones sobre por qué no se han cubierto puestos de trabajo, por qué no se han adjudicado servicios y cuál es el plan para invertir los recursos acumulados en el remanente.

"No vamos a permitir que la inacción y la descoordinación sigan penalizando a los vecinos de Llucmajor, s'Arenal, las Urbanizaciones y Foravila", han añadido.

Según han avanzado, a 16 meses para las elecciones, se están organizando para presentar una candidatura fuerte. "Si los que gobiernan no cambian sus formas, entonces cambiaremos a quienes gobiernan", ha señalado el edil Miguel Pascual.