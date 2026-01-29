Llibertat Llucmajor acusa a Lascolas de "censura" por "retirar" del Pleno a un vecino por una prenda reivindicativa

El portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar, en una imagen de archivo. - LLIBERTAT LLUCMAJOR

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Llibertat Llucmajor ha criticado la actitud de la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, por pedir a la Policía Local que "retirara" del Pleno a un vecino por llevar una camiseta que recriminaba el comportamiento de una de las regidoras del equipo de gobierno, por lo que le acusan de ejercer una "censura directa".

La agrupación vecinal ha tratado de evidenciar así su "enérgica protesta" ante estos hechos por los que la oposición en bloque y numerosos vecinos decidieron abandonar la sesión plenaria de enero del Ayuntamiento de Llucmajor, según ha explicado Llibertat Llucmajor en un comunicado.

De acuerdo con el relato de la formación, al inicio del Pleno, Lascolas ordenó, "sin motivo lógico ni justificación democrática", que la Policía Local sacara del público a un vecino para tomarle los datos y, según las palabras de la alcaldesa al ser preguntada por Llibertat Llucmajor, "tramitar una denuncia por llevar una camiseta".

En ese sentido, han explicado que la camiseta reproduce una foto de dominio público del equipo de gobierno y una frase pronunciada por la regidora de Mantenimiento Urbano, Urbanismo e Infraestructuras, María Inmaculada Pérez, en el Pleno de noviembre.

Llibertat Llucmajor ha indicado que estas palabras "ofendieron" a los vecinos por el "trato denigrante" que condujo a una moción de reprobación y la exigencia de dimisión de la regidora.

"Usar a la Policía para sancionar ese gesto de crítica política, dentro del marco democrático y la libertad de expresión, constituye una censura directa y una instrumentalización de los cuerpos policiales contra la libertad de expresión de la ciudadanía", han defendido.

De hecho, han sostenido que se podría tratar de un "intento de coacción" por parte de la alcaldesa, para "desalentar a los vecinos de quejarse y venir a los plenos".

A continuación, han señalado que la alcaldesa "negó sistemáticamente" a los regidores de la oposición el derecho a realizar las contrarreplicas que "siempre se permiten en estos debates", por lo que han recriminado que "impidiera el diálogo, la ponderación de argumentos y el control democrático sobre los asuntos sometidos a debate".

Además, han asegurado que se "censuró" la intervención de la Asociación de Vecinos de Llucmajor, que había solicitado participar conforme al Reglamento de Participación Ciudadana y, pese a ello, "se le habría rechazado sin argumento válido".

"Frente a esta ausencia de garantías y la evidente vulneración de derechos básicos, libertad de expresión, derecho de audiencia y participación ciudadana, tanto la ciudadanía presente como los representantes de la oposición consideraron imposible continuar bajo estas condiciones", han argumentado.

Llibertat Llucmajor ha apuntado que, tras la marcha del público y de la oposición, el Pleno quedó reducido a una "mera formalidad" y duró menos de cinco minutos.

El portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar, ha calificado de "surrealista" el hecho de que la alcaldesa pretenda denunciar a un vecino por llevar una camiseta que "critica los insultos que su gobierno vertió contra cientos de vecinos en un Pleno".

"¿Por qué no censuró la alcaldesa los insultos que su gobierno vertía en sede plenaria?¿Por qué ahora censuran ellos a los vecinos que piden explicaciones de la gestión municipal?¿A qué vienen estas horribles formas más propias de un dictador que de una alcaldesa democrático?", ha planteado.

Por estos motivos, ha concluido que la alcaldesa ha perdido "toda la credibilidad" y ha dejado la reputación del Ayuntamiento "por los suelos". "Lascolas no se presentará en 2027 a la reelección porque sabe que no ganará las elecciones", ha rematado.