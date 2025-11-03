Llibertat Llucmajor carga contra el Ayuntamiento por dejar a s'Arenal fuera del plan de renovación del pavimento

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Llibertat Llucmajor ha cargado contra el equipo de gobierno por el "nuevo abandono" al que ha sometido a algunos núcleos del municipio, especialmente a s'Arenal, al dejarlos fuera del plan de renovación del pavimento.

El partido vecinal, en un comunicado, ha criticado que este plan solo afectará a una treintena de calles de distintos núcleos urbanos y que tendrá un presupuesto de un millón de euros.

Esa cuantía, ha advertido, supone un "recorte" frente a los seis millones de euros proyectados en 2020 para el asfaltado de un centenar de calles en los 18 núcleos poblacionales.

"No tiene lógica que con más de 47 millones de euros de remanente en el Ayuntamiento únicamente se destine un millón para arreglar el pavimento de todo el municipio. Cerraremos el año 2025 con otro superávit de millones de euros sin invertir que se sumarán al remanente. Este será el Ayuntamiento más rico de Mallorca, pero el más abandonado de todos", ha criticado el portavoz del partido, Alexandro Gaffar.

Además, la formación ha considerado "vergonzoso" el hecho de que s'Arenal, varias urbanizaciones y parte de Llucmajor hayan quedado excluidos "sin justificación" del plan de renovado de aceras de hace varios meses y que, aunque entonces el equipo del gobierno reconocieran el "error", se hayan vuelto a quedar fuera de estas mejoras.

"Queda evidenciado que el equipo de gobierno de Llucmajor está conformado por pésimos gestores, que desconocen la realidad del municipio y se dedican a realizar actuaciones parciales en vez de acometer los proyectos enteros, tal y como reclaman los vecinos constantemente a través de quejas registradas, manifestaciones e intervenciones plenarias", ha incidido el regidor de la formación vecinal Miguel Pascual.

Esta situación, ha defendido Llibertat Llucmajor, pone en evidencia la necesidad de "descentralizar" el Ayuntamiento para dar mayor autonomía a las pedanías, así como conformar distritos con presupuesto y personal asignado que permita llevar a cabo las inversiones necesarias y acabar con "el abandono, las chapuzas y el estado pésimo de las infraestructuras" del actual equipo de gobierno.