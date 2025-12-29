Llibertat Llucmajor censura la "dejadez" del Ayuntamiento con un municipio con "contenedores desbordados"

Suciedad acumulada en los contenedores de sa Torre, Llucmajor, durante las fiestas de Navidad - LLIBERTAT LLUCMAJOR

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El partido vecinal Llibertat Llucmajor ha denunciado públicamente este lunes la "nueva dejadez" del Ayuntamiento de este municipio mallorquín que, según aseguran, en las fiestas de Navidad ha provocado que Llucmajor esté "una vez más con contenedores desbordados y acumulación de residuos en las calles".

La formación ha señalado en un comunicado que esto ha provocado una imagen "lamentable" y "problemas de salubridad y molestias a residentes y visitantes".

Según indican, los vecinos han constatado una ausencia prolongada del servicio de recogida de basura que, "en bastantes puntos del municipio, se ha extendido a una semana completa durante la campaña navideña".

Llibertat Llucmajor explica que, aunque el Ayuntamiento difundió avisos sobre modificaciones puntuales del servicio, como la suspensión de la recogida los días 25 de diciembre y 1 de enero, "la respuesta municipal ha resultado claramente insuficiente para evitar el colapso y la acumulación de residuos en calles y en torno a los contenedores".

A este problema estructural añaden que se le suma la "falta de un contrato de gestión resuelto o plenamente operativo ya que el actual contrato de recogida de residuos sólidos urbanos lleva caducado desde mayo 2025 y que la gestión y planificación del nuevo expediente no ha garantizado la continuidad adecuada del servicio, pues ni tan siquiera la alcaldesa, Xisca Lascolas, tiene listos los pliegos técnicos del nuevo contrato".

El portavoz de la formación, Alexandro Gaffar, considera "inaceptable" que, en plenas fiestas, las calles muestren "montones de basura y contenedores rebosantes" ya que "no solo supone una imagen deplorable para quienes viven y visitan el municipio, sino que representa un riesgo real para la salud pública".

"Responsabilizamos directamente a la alcaldesa y a sus socios de gobierno por la falta de previsión y la gestión negligente del servicio de recogida de residuos. No basta con comunicados puntuales: exigimos medidas inmediatas y responsables", indica el concejal Miguel Pascual.

Según recuerda el partido, actualmente los vecinos, a través de la contribución de la tasa de basuras, ingresan al Ayuntamiento siete millones de euros pero "la alcaldesa y su gobierno no destinan la totalidad del dinero" a esta finalidad y "hay un millón sobrante cada año que debería reinvertirse en mejorar el servicio".