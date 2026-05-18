Llibertat Llucmajor exige la comparecencia de la regidora de Urbanismo por la investigación del polígono de Son Noguera

El portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar, y el regidor del mismo partido, Miguel Pascual. - LLIBERTAT LLUCMAJOR

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El partido vecinal Llibertat Llucmajor ha solicitado formalmente el acceso completo al expediente relacionado con las obras en el polígono de Son Noguera y ha exigido la comparecencia "inmediata" de la regidora de Urbanismo, María Inmaculada Pérez.

Así lo ha reclamado la formación, después de conocer por la prensa y diversos empleados municipales, que la Guardia Civil está investigando presuntas irregularidades en las obras de este polígono.

En un comunicado, Llibertat Llucmajor ha subrayado que, según las informaciones trasladadas, la investigación estaría relacionada con la no paralización de las obras pese a la existencia de informes técnicos municipales que advertían de posibles irregularidades y proponían actuaciones que no ejecutó la regidora.

"Tal y como se nos ha informado, la Guardia Civil ya habría tomado declaración a varios técnicos municipales y estaría recopilando documentación para esclarecer si la regidora de Urbanismo actuó de forma contraria a los criterios técnicos y si existió algún tipo de irregularidad o trato de favor en este expediente", han sostenido.

El partido ha considerado "extremadamente grave" que una regidora "pueda ignorar durante meses informes técnicos municipales sin que la alcaldesa haya actuado ni haya dado explicaciones públicas ante unos hechos que ya son objeto de investigación por parte de la Guardia Civil".

En este sentido, el portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar, ha reclamado a la alcaldesa del municipio, Xisca Lascolas, que "no mire hacia otro lado".

"Tiene la obligación política de aclarar si conocía esta situación, por qué permitió que no se actuara pese a las advertencias técnicas y qué medidas piensa adoptar ante unos hechos que afectan directamente a la credibilidad y transparencia del Ayuntamiento de Llucmajor", ha exigido.

Por su parte, el regidor del partido Miguel Pascual ha recordado que la labor de los regidores electos es fiscalizar la acción de gobierno y que, por ello, su formación ha solicitado que antes de la próxima Comisión Informativa de Urbanismo y Territorio del día 20 de mayo se facilite a todos los regidores una copia íntegra del expediente de las obras investigadas.

También ha exigido que la regidora de Urbanismo comparezca públicamente en dicha Comisión para dar explicaciones y que un técnico jurídico municipal informe objetivamente sobre los informes existentes.

"Nadie puede situarse por encima de la ley, ni utilizar las instituciones públicas con opacidad o falta de control político", han concluido desde el partido.