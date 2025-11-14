Llibertat Llucmajor pide que las obras en las calles incluyan el soterramiento de cables de telefonía y electricidad

Archivo - Los regidores de Llibertat Llucmajor Miguel Pascual y Alexandro Gaffar. - LLIBERTAT LLUCMAJOR - Archivo

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Llibertat Llucmajor ha reclamado que las obras en la vía pública incluyan el soterramiento de cables de telefonía y electricidad para evitar "duplicidades de obras, sobrecostes innecesarios y molestias".

Así lo han planteado desde el partido vecinal en una propuesta de resolución que se votará en el pleno municipal de este mes y que pide que el Ayuntamiento establezca mecanismos de coordinación sistemática con todas las empresas suministradoras y administraciones competentes.

En una nota de prensa este viernes, Llibertat Llucmajor ha subrayado que cada vez que el Ayuntamiento abre una calle "se pierde la oportunidad" de coordinar estas acciones con las compañías eléctricas, de telefonía, fibra óptica y otros suministradores de servicios básicos.

Según el partido, esta "falta de planificación conjunta" provoca que la misma calle tenga que volver a ser levantada para soterrar cables o renovar canalizaciones que "perfectamente" podrían haberse ejecutado en una primera intervención.

"No aceptamos que se sigan generando duplicidades de obras, sobrecostes innecesarios y molestias evitables para la ciudadanía", han sostenido, a la vez que han agregado que el municipio sigue acumulando cableado aéreo o instalaciones visibles que "afean" las calles y "rebajan la calidad urbana".

Así, han argumentado que el soterramiento progresivo del cableado de electricidad y telecomunicaciones "no solo supone una mejora estética significativa", sino que también reduce riesgos en episodios de mal tiempo, facilita el mantenimiento, mejora la accesibilidad y contribuye a una red urbana más segura y moderna. A su criterio, es una inversión "inteligente y necesaria".

En este sentido, el portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexando Gaffar, ha considerado que cada obra en la vía pública "debe planificarse valorando la inclusión de actuaciones para el soterramiento y mejora de las redes de servicios existentes".

"Esta coordinación es imprescindible para evitar despilfarros, minimizar molestias y avanzar hacia un municipio más ordenado, eficiente y estéticamente cuidado", ha apuntado.

Igualmente, el regidor de esta formación en el Ayuntamiento, Miguel Pascual, ha subrayado que "es el momento de hacer las cosas bien, de pensar en grande y de poner a los vecinos en el centro". "En el partido vecinal Llibertat Llucmajor seguiremos trabajando para que así sea", ha concluido.