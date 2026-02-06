Llorenç Perelló, nuevo director general de Cultura

Archivo - Llorenç Perelló. - PP - Archivo

PALMA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el nombramiento de Llorenç Perelló como nuevo director general de Cultura de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

Perelló sustituye en el cargo a Ricarda Vicens, cuyo cese se ha producido a petición propia por motivos personales, según ha indicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

El Govern ha agradecido a Ricarda Vicens la dedicación y el trabajo realizado durante el tiempo que ha ejercido esta responsabilidad, destacando su contribución en la consolidación de las políticas culturales de la comunidad.

Llorenç Perelló cuenta con una sólida formación académica y una trayectoria vinculada a la gestión pública y cultural. Es graduado en Lengua y Literatura Catalanas (2015) y en Derecho (2018) por la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Además, posee dos estudios de máster oficiales, uno en Gestión Cultural por la Universidad de Girona y otro en Formación del Profesorado por la Universidad Isabel I.

En el ámbito profesional, Perelló es funcionario docente de carrera de la Conselleria de Educación, en la especialidad de Lengua y Literatura Catalanas, y ha ejercido la enseñanza en la educación secundaria y de adultos.

En cuanto a su experiencia política y de gestión, Perelló ha estado estrechamente ligado al municipalismo y a la promoción de la cultura. Es alcalde de Alaró desde 2019 y ha ocupado la presidencia del Fondo Mallorquín de Solidaridad y Cooperación hasta la actualidad.

Hasta su nombramiento como director general, ejercía como director del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), donde ha coordinado las políticas de fomento de la lengua y la cultura.

CIUDAD ROMANA DE POL·LÈNTIA

Por otra parte, el Consell de Govern ha aprobado la propuesta de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes para el nombramiento de Maria Gracia Salvà como nueva vocal representante de la Administración autonómica en la Comisión Técnica del Consorcio de la Ciudad Romana de Pol·lèntia.

Salvà, directora del Museo de Mallorca, sustituye en el cargo a Catalina Ferrando, quien hasta ahora ocupaba esta posición técnica.

La Comisión Técnica del Consorcio de Pol·lèntia es una pieza clave en la gestión del yacimiento romano de Alcúdia. Según los Estatutos de la entidad, este órgano está integrado por la presidencia de la Junta Rectora y por dos representantes técnicos de cada una de las instituciones que forman parte del Consorcio, es decir, el Ayuntamiento de Alcúdia, el Consell de Mallorca, el Govern y el Ministerio de Cultura.

Con este acuerdo, el Govern vincula directamente este nombramiento al cargo de dirección del Museo de Mallorca, lo que implica que cualquier cambio o sustitución en la dirección del museo supondrá, de forma automática, el nombramiento del sucesor como vocal de la Comisión Técnica.

De este modo, el Govern garantiza una representación técnica especializada en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Baleares.