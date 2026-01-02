Llucmajor acogerá un curso para evitar que los vecinos sean "engañados por excusas del político de turno"

Publicado: viernes, 2 enero 2026 13:05
PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El partido vecinal Llibertat Llucmajor ha puesto en marcha un curso para explicar a los vecinos el funcionamiento de la administración municipal de una manera "clara y práctica".

La formación, ha informado la formación en un comunicado, se impartirá los próximos 7, 14 y 28 de febrero de 18.00 a 20.00 horas en el claustro de Sant Bonaventura.

El curso abordará, entre otros, asuntos como el funcionamiento y la organización del Ayuntamiento; la hacienda local y los presupuestos municipales; los bienes y el patrimonio del Consistorio; los contratos públicos y la contratación administrativa; el funcionamiento del personal municipal; y el urbanismo y el medio ambiente.

El objetivo, ha indicado el partido, es dotar a los vecinos de conocimientos que les sean útiles para poder ejercer sus derechos con información y criterio y evitar que sean "engañados por excusas del político de turno ni desconocimiento por la gestión municipal".

También formar y preparar a aquellos vecinos que estén interesados en participar de forma activa en la vida pública o aspirar a ser candidatas en futuros procesos electorales por Llibertat Llucmajor.

"Creemos que una ciudadanía informada es la mejor garantía de transparencia y responsabilidad en la gestión pública. Con este curso queremos empoderar a los vecinos y preparar a quienes deseen dar un paso adelante" ha dicho el portavoz del partido vecinal, Alexandro Gaffar.

