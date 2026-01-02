Llucmajor acogerá un curso para evitar que los vecinos sean "engañados por excusas del político de turno"

Llibertat Llucmajor pone en marcha un curso para conocer el funcionamiento de la administración municipal - LLIBERTAT LLUCMAJOR

PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El partido vecinal Llibertat Llucmajor ha puesto en marcha un curso para explicar a los vecinos el funcionamiento de la administración municipal de una manera "clara y práctica".

La formación, ha informado la formación en un comunicado, se impartirá los próximos 7, 14 y 28 de febrero de 18.00 a 20.00 horas en el claustro de Sant Bonaventura.

El curso abordará, entre otros, asuntos como el funcionamiento y la organización del Ayuntamiento; la hacienda local y los presupuestos municipales; los bienes y el patrimonio del Consistorio; los contratos públicos y la contratación administrativa; el funcionamiento del personal municipal; y el urbanismo y el medio ambiente.

El objetivo, ha indicado el partido, es dotar a los vecinos de conocimientos que les sean útiles para poder ejercer sus derechos con información y criterio y evitar que sean "engañados por excusas del político de turno ni desconocimiento por la gestión municipal".

También formar y preparar a aquellos vecinos que estén interesados en participar de forma activa en la vida pública o aspirar a ser candidatas en futuros procesos electorales por Llibertat Llucmajor.

"Creemos que una ciudadanía informada es la mejor garantía de transparencia y responsabilidad en la gestión pública. Con este curso queremos empoderar a los vecinos y preparar a quienes deseen dar un paso adelante" ha dicho el portavoz del partido vecinal, Alexandro Gaffar.