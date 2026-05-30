Lluís Apesteguia y Maria Ramon presentan su candidatura a las primarias de MÉS per Mallorca para el Parlament

Archivo - El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, y la diputada Maria Ramón. - MÉS - Archivo

PALMA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, y la diputada Maria Ramon han anunciado su candidatura a la primarias de la formación para liderar la lista electoral que se presente a las elecciones autonómicas de 2027.

Los representantes ecosoberanistas han apuntado que lanzan su propuesta con una "emoción renovada" y con "todos los aprendizajes" de sus tres años en el Parlament, según ha explicado el propio Apesteguia en una publicación en su cuenta de Instagram.

De este modo, ha señalado que lo hacen con las ganas de "ir mucho más allá" de donde han llegado hasta ahora, ya que han considerado que MÉS per Mallorca es "capaz de salir a ganar".

Apesteguia ha defendido un "plenamente autónomo", con vocación de liderar un "cambio profundo" no solo dentro de las instituciones, sino en Baleares, la sociedad, la economía y la vida cotidiana de la gente, dado que su "gran ambición" es que "la gente que viva en Mallorca pueda vivir mejor".

"Un MÉS per Mallorca humilde, útil y al servicio del pueblo. Una fuerza política que ha sido capaz de imaginar futuros mejores y convertirlos en realidad pero que también sabe que le queda mucho para hacer y le tocará hacerlo mejor que nunca", han mantenido.

En ese sentido, ha argumentado que tendrán que poner encima de la mesa soluciones "nuevas y valientes" para garantizar que "todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda digna", avanzar hacia un "decrecimiento turístico" y "apostar decididamente por otros sectores económicos", recuperar el uso social del catalán, "profundizar en la democracia y reforzar la confianza de la gente en la política y en las instituciones".

Los parlamentarios han reivindicado un MÉS per Mallorca que apueste por la "plena emancipación nacional de Mallorca" como herramienta "imprescindible" para "garantizar la justicia social, la igualdad y el futuro sostenible que se merecen".

Por estos motivos, han invitado a los militantes a ofrecerles su apoyo en forma de aval y a las personas ajenas a la formación a sumarse a MÉS per Mallorca porque "los proyectos que merecen la pena siempre se conjugan en plural".

"En medio de tanto de ruido, de los discursos de odio, de los retrocesos, de las renuncias y de las decepciones, tenemos que ser capaces de soñar. Nos merecemos la esperanza. Reivindicamos la ilusión", han concluido.