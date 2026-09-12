Lluna de Llevant se impone en el Gran Premio Diada de Mallorca de trote

Lluna de Llevant y A. Frontera se imponen en el Gran Premio Diada de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El caballo Lluna de Llevant y su conductor A. Frontera se impusieron en el Gran Premio Diada de Mallorca celebrado anoche en el hipódromo de Son Pardo de Palma.

El podio lo completaron Kiwi Duran y B. Masacaró, en segunda posición, y Kirin BS y F. Bennasar, en tercera posición, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Por su parte, C. Riera M. se proclamó ganadora de la Final Club Dames del Trot IV Memorial Maria Garcias con Jagermeister Co. Jazzy Effel (Fr) E1, guiado por A. Vaquer S., cruzó la meta en segunda posición, mientras que el tercer puesto fue para Ibia Js, conducido por I. Garau.

La jornada contó con la presencia del conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard; del presidente del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca, Gaspar Oliver, y del presidente de la Federación Balear de Trote, Juan Antonio Rosselló, además de representantes del sector hípico y numerosos aficionados.

"Celebrar la Diada de Mallorca en Son Pardo nos permite reivindicar un deporte que forma parte de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de nuestra identidad. El trote tiene unas raíces muy profundas en Mallorca y desde el Consell seguiremos trabajando para preservarlo, impulsarlo y garantizar su futuro", dijo Bestard.