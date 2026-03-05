Las lluvias dejan 18 litros en Lluc y 14 en Portocolom

Archivo - La lluvia descarga con fuerza en la calle Jaume III de Palma (Mallorca). - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones que este jueves han afectado principalmente a Pitiusas y Mallorca han dejado 18 litros por metro cuadrado en Lluc y 14 en Portocolom hasta las 16.30 horas de hoy.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, en Petra se han recogido 13,2 litros por metro cuadrado y 12,6 en Son Torrella. Por su parte, en Sa Pobla se han acumulado 12,2 litros por metro cuadrado.

En Eivissa se han acumulado 4,3 litros por metro cuadrado y en Formentera, 4,2 litros.

Cabe recordar que Mallorca sigue hasta esta medianoche en aviso amarillo por precipitaciones que pueden dejar acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora. En Ibiza y Formentera está previsto que el aviso por lluvias se desactive a las 20.00 horas. Menorca, por su parte, sigue en aviso por fenómenos costeros.