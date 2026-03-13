Ascienden a 68 los migrantes llegados a Eivissa y Formentera en tres pateras

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado a un total de 68 personas llegadas este viernes en tres embarcaciones a la playa de Santa Eulària des Riu en la isla de Eivissa, la zona de es Pilar de sa Mola y es Caló de Sant Agustí en Formentera.

La primera de las intervenciones se ha producido sobre las 05.45 horas, cuando los agentes de la Benemérita han encontrado a 26 personas de origen magrebí en la playa ibicenca, según ha explicado la Delegación del Gobierno en Baleares en un comunicado.

La siguiente llegada ha tenido lugar alrededor de las 07.30 horas en es Pilar de sa Mola, donde han desembarcado 16 personas de origen magrebí y han sido interceptados por la Guardia Civil. Más tarde, a las 12.30 horas, ha llegado la tercera embarcación a es Caló de Sant Agustí, con 26 personas a bordo del mismo origen.