Localizan otras dos pateras llegadas a Formentera con 60 personas migrantes

Archivo - Patera en aguas de Baleares - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

FORMENTERA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Baleares ha confirmado la llegada este miércoles de otras dos pateras con 60 migrantes en total.

Según ha informado, a las 19.25 horas se rescató a un total de 32 personas de origen subsahariano localizadas a 21 millas al sur de Formentera.

Además, a las 20.55 horas otras 28 personas de origen subsahariano fueron rescatadas a 50 millas al sureste de Formentera.

Entre este martes y el miércoles, otros 67 migrantes habían sido interceptados en las islas tras llegar de manera irregular en varias embarcaciones.