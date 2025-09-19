La Lonja de Palma ampliará su horario este sábado con motivo de la Nit de l'Art

Archivo - Exposición 'Paysage Miró. La força inicial' inaugurada este jueves en La Llotja de Palma. - ISAAC BUJ - Archivo

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Lonja de Palma ampliará su horario este sábado hasta las 23.00 horas con motivo de la celebración de la Nit de l'Art 2025, con lo que este edificio se sumará así a una de las citas culturales de Palma, ofreciendo al público la posibilidad de visitar en horario ampliado la exposición 'Paysage Miró. La força inicial', en el marco de esta celebración.

Según ha informado en un comunicado Presidencia, la Lonja es uno de los espacios culturales más destacados de Baleares en la organización de exposiciones de arte contemporáneo, por lo que ofrece a los ciudadanos de las Islas una oportunidad única para acercarse al legado de Joan Miró en el marco de la Nit de l'Art.

La muestra reúne diez obras en bronce con pátina oscura realizadas entre los años 1940 y 1970, muchas de ellas producidas en las fundiciones Susse (Arcueil, Francia) y Bonvicini (Verona, Italia), con las que Miró colaboró estrechamente.

Las esculturas expuestas -entre ellas las espectaculares Oiseau lunaire, Oiseau solaire, Maternité o Conque- muestran el interés del artista por la transformación de objetos naturales y formas simples en figuras de gran fuerza simbólica, con referencias al cuerpo humano y al mundo vegetal, animal o astral.

La selección permite apreciar el proceso técnico y conceptual de Miró, que abordó la escultura con un conocimiento del medio y con el deseo de crear formas autónomas, híbridas y cargadas de significado. En este contexto, la Lonja se convierte en un espacio de diálogo entre la arquitectura y las esculturas, subrayando la dimensión física, simbólica y poética de la obra tridimensional de Miró.

'Paysage Miró. La força inicial' forma parte del gran proyecto expositivo 'Paysage Miró', que reúne cuatro muestras simultáneas en cuatro espacios artísticos emblemáticos de la ciudad: Es Baluard, la Fundació Miró Mallorca, el Casal Solleric y la Lonja. Se trata de una alianza entre el Govern, Cort el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Es Baluard y el Casal Solleric, con la colaboración de la Successió Miró y la Galeria Pelaires.