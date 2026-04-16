Luca Monzani dona la obra principal del proyecto 'Héroes MMXXV' al Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El artista Luca Monzani ha donado la obra 'Héroes del Settebello' al Consell de Mallorca, concebida como el punto de partida del proyecto cultural 'Héroes MMXXV'.

La pieza pasa a integrarse de manera permanente en el fondo patrimonial de la institución insular en un acto este jueves, según ha destacado el Consell de Mallorca.

En el mismo acto, la isntitución ha presentado el catálogo impreso del proyecto "Héroes MMXXV", que se exhibió del 16 de enero al 14 de febrero en el Centre Cultural la Misericòrdia.

La obra cedida, creada por Monzani entre 2025 y 2026, constituye la pieza central del proyecto. Se trata de una intervención pictórica en poliuretano poliéster de dos componentes, de 1x13x2 metros, realizada sobre una réplica de la cubierta del legendario velero de regatas Settebello, protagonista de competiciones de primer nivel como la Copa del Rey Mapfre.

A partir de esta pieza, Monzani articuló 'Héroes MMXXV', un proyecto concebido como un acontecimiento multidisciplinar que trasciende el formato expositivo, han destacado.

La iniciativa reivindica la inclusión de las personas con discapacidad, defiende el deporte como herramienta de transformación personal y colectiva y entiende el arte como un lenguaje capaz de interpelar y cuestionar al público.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha celebrado la incorporación de la obra al fondo patrimonial del Consell y ha destacado que "este paso simboliza que la pieza llega definitivamente a puerto y se integra en el legado cultural de la institución".

"Su presencia en la Misericòrdia, en el Pati de Dones, un espacio con las puertas abiertas a la ciudadanía, transforma lo que fue efímero en un legado perdurable, capaz de interpelar a la ciudadanía y de abrir una reflexión necesaria sobre qué significa ser un héroe en el mundo contemporáneo", ha subrayado.

Durante el acto, Roca ha puesto en valor la presentación del catálogo del proyecto 'Héroes MMXXV' y ha afirmado que "s una obra que habla de superación, de trabajo compartido y de la fuerza transformadora de la cultura, y que refuerza el compromiso del Consell de Mallorca con proyectos que conectan talento, territorio y valores".

A la presentación han asistido también el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el comandante general de Baleares, Ricardo Esteban.