La madre de la bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo: "Lo tenía que haber echado al campo"

Archivo - Los acusados de asesinato de un bebé al arrojarlo a un contenedor a su llegada a la Audiencia Provincial de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La madre de la bebé arrojada a un contenedor en Porto Cristo en noviembre de 2023 dijo días después a una amiga por teléfono que lo "tenía que haber echado al campo" en el momento de nacer.

En la sesión de este miércoles del juicio con jurado en la Audiencia Provincial se han reproducido varias llamadas telefónicas que fueron intervenidas a la madre, ausente del juicio por hospitalización, días después de los hechos.

"Lo tenía que haber tenido aquí y haberlo echado al campo", le dice a la otra persona, que le insiste en que no acuda a la comisaría hasta que no le hagan la autopsia a la bebé.

"Lo hicimos mal", insiste la acusada a la otra persona que le señala, sin embargo, que la bebé no tenía posibilidades de sobrevivir y que se refiere al aviso de una vecina al 112 que sospechó del tío de la bebé al verlo merodear por los contenedores.

SEGUNDO JUICIO

Cabe recordar que el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial celebra un segundo juicio después de que el primero tuviera que ser anulado el año pasado por las dudas surgidas en relación a la titulación de un perito.

En el banquillo vuelven a sentarse la madre y el tío del bebé, para quienes la Fiscalía solicita la prisión permanente revisable como supuestos autores de sendos delitos de asesinato.

También está acusada la cuñada de la madre, quien se enfrenta a una multa de 5.400 euros como supuesta autora de un delito de omisión del deber de socorro.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, tuvieron lugar el 3 de noviembre de 2023, cuando la mujer, embarazada de 26 o 27 semanas, se puso de parto en el interior de un vehículo en el que viajaban junto a los otros dos procesados.

Después de dar a la luz, y a pesar de encontrarse en las inmediaciones de un centro hospitalario, la madre de la bebé entregó el cuerpo del neonato al hombre para que lo arrojara a un contenedor próximo y huyeron del lugar.