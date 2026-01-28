El mal tiempo causa dos cancelaciones y dos desvíos de vuelos en los aeropuertos de Baleares

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
Publicado: miércoles, 28 enero 2026 18:26
PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mal tiempo provocado por la borrasca Kristin ha causado la cancelación de dos vuelos que tenían que salir del aeropuerto de Palma y dos desvíos de vuelos a otros aeropuertos del archipieálgo.

Según la información de Aena, los fuertes vientos han obligado a cancelar también un vuelo de Alicante a Palma y a desviar un vuelo de Ámsterdam-Ibiza al aeropuerto de Palma.

Igualmente, otro vuelo entre Barcelona y Palma ha tenido que ser desviado a Menorca.

También se han registrado retrasos en algunos vuelos entre las Islas y otras ciudades españolas.

