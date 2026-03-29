El mal tiempo obliga a suspender una exhibición de coches y un concurso de doma de caballos de la Fira d'Andratx

Actuaciones en la Fira d'Andratx. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mal tiempo ha obligado a suspender una exhibición de coches y un concurso de doma de caballos que estaba previsto que se celebraran este domingo en el marco de la Fira d'Andratx.

Pese a que ha estado condicionada por la meteorología, ha indicado el Ayuntamiento de Andratx en un comunicado, la de este domingo ha sido una jornada "con un ambiente festivo" y que ha contado con una afluencia "aceptable" de personas.

Durante todo el día, vecinos y visitantes han disfrutado de una programación que ha combinado tradición, cultura, gastronomía y actividades familiares en espacios como el Passeig de Son Mas, la calle Son Lluís y los alrededores del Ayuntamiento.

Uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido la celebración del FolkAndratx Festival, que ha reunido al público en la terraza Barba-roja con una muestra de música y baile tradicional, consolidándose como una de las propuestas culturales más relevantes del programa.

La tradición ha tenido un papel protagonista con actividades como el concurso de motosierra que, como en otras ediciones, ha congregado a numerosos aficionados, así como el mercado artesanal, ubicado en las inmediaciones de Castell Son Mas, que ha registrado una notable afluencia durante toda la jornada.

En el ámbito gastronómico, la XIII Jornada Gastronómica, celebrada en el Passeig de Son Mas, ha permitido poner en valor la cocina local con una destacada participación tanto de establecimientos como de público.

La jornada ha comenzado con la recepción de autoridades en el Ayuntamiento de Andratx, encabezada por la alcaldesa Estefanía Gonzalvo, junto a otras autoridades del Govern, Consell y municipales.

Tras la recepción, las autoridades han visitado la exposición 'De l'ametller a la taula', donde los propios alumnos han sido los encargados de guiar la muestra.

Posteriormente han recorrido el mercado artesanal y la muestra de animales, finalizando su visita con la asistencia a la muestra de música y baile tradicional del FolkAndratx Festival.

No obstante, la organización se ha visto obligada a suspender algunos de los actos previstos en la agenda debido a las condiciones meteorológicas adversas, entre ellos la exposición de 'Classic Riders y coches Drift', la zona infantil (talleres, pintacaras y zona de aventura), el concurso de doma de caballos y la exhibición ecuestre.

"La gran participación y el ambiente vivido durante toda la jornada, que reflejan el arraigo y la importancia de la Fira d'Andratx para el municipio", ha dicho Gonzalvo.