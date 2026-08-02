Mallorca continúa este lunes en aviso amarillo por altas temperaturas

Archivo - Un hombre pasea durante una ola de calor - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en Mallorca para este lunes, donde se prevé alcanzar los 37 grados centígrados (ºC) en buena parte de la isla.

En concreto, el aviso estará activo entre las 12.00 y las 20.00 en el interior, el levante, el norte y el nordeste de la isla. En estas zonas se prevén temperaturas máximas de entre 36 y 37 ºC.

Los valores serán ligeramente inferiores a los registrados este domingo, día en que el aviso ha aumentado a naranja en el norte y nordeste de Mallorca.

Precisamente, según los datos de Aemet hasta las 15.00 horas, se han registrado 39,5 ºC en sa Pobla y se han superado los 38 ºC en Sineu, Petra y Llucmajor.

Ante altas temperaturas, el 112 aconseja buscar la sombra, cubrirse la cabeza, vestir ropa ligera, beber mucha agua, comer ligero, cerrar las persianas y ventanas durante las horas de más calor y ponerse siempre protección solar.

También recomienda evitar el ejercicio físico durante las horas de máxima insolación (entre las 12.00 y las 16.00 horas), evitar las bebidas alcohólicas y la cafeína, así como no dejar menores, personas mayores ni animales dentro del coche con las ventanas cerradas.