Mallorca despliega en Fitur una agenda basada en inteligencia turística, gobernanza de datos y binomio Turismo y Cultura

Mallorca desplegará en Fitur un plan basado en inteligencia turística, gobernanza de datos y binomio Turismo y Cultura

PALMA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mallorca desplegará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se celebrará del próximo miércoles, 21 de enero, al 25 del mismo mes en Madrid, una agenda estratégica basada en la inteligencia turística, la gobernanza de datos y el binomio Turismo y Cultura.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que Mallorca se presentará en Fitur 2026 como destino líder en inteligencia turística, sostenibilidad e identidad cultural.

La presencia institucional de Mallorca en Fitur estará encabezada por el presidente del Consell, Llorenç Galmés, y la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.

Fitur marcará, además, la primera participación en una feria internacional del nuevo conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, que aprovechará su presencia en Madrid para mantener encuentros con los principales interlocutores turísticos nacionales e internacionales.

El equipo institucional pondrá en valor, mediante las diferentes acciones y reuniones previstas, el trabajo que se está desarrollando desde el Consell para que "Mallorca siga siendo un destino líder dentro del sector turístico internacional", desde una perspectiva "irrenunciable" de preservación del patrimonio medioambiental y de la identidad cultural y social de la isla, han explicado desde la institución insular. Todo esto, según han añadido, "con el objetivo de priorizar el bienestar de los residentes e impulsar el desarrollo de sectores e industrias complementarias".

En este sentido, "el binomio cultura y turismo es una muestra clara", han defendido desde el Consell, y la artesanía, la moda local y los productores locales, serán algunos de los grandes protagonistas de la presencia de Mallorca en Madrid la próxima semana.

Asimismo, la agenda de Mallorca en Fitur permitirá presentar los avances para consolidar un modelo turístico "basado en la gobernanza, los datos y la responsabilidad", con la isla como uno de los destinos tractores del proyecto Mallorca PID (Plataforma Inteligente de Destinos). Esta iniciativa permite avanzar hacia una gestión turística más eficiente, han destacado desde el Consell, y posiciona a Mallorca como destino referente en inteligencia turística, tanto a nivel estatal como internacional.

MALLORCA PID, UNA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA DEL FUTURO

En el marco de Fitur, se presentarán los avances del proyecto Mallorca PID - Plataforma Inteligente, Integral e interoperable del Destino Turístico de Mallorca, una herramienta estratégica para mejorar la gestión turística de la isla y para conocer de primera mano la experiencia en soluciones tecnológicas aplicadas al turismo, susceptibles de ser implantadas en el futuro en Mallorca.

Mallorca PID se enmarca dentro del proyecto estatal de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID), impulsado por el Ministerio de Industria y Turismo a través de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 4,88 millones de euros, y Mallorca es actualmente uno de los destinos referentes del Estado en su despliegue.

EVOLUCIÓN DEL MODELO SOSTENIBLE, HACIA UN NUEVO VALOR AÑADIDO

El binomio Turismo y Cultura tendrá un protagonismo destacado con la presentación de la marca de garantía Moda Artesana de Mallorca, que se dará a conocer con un gran desfile. Esta acción servirá para proyectar la isla a través de su artesanía, mostrando al público y a los profesionales del sector una manera de vestir arraigada en el territorio, en los oficios tradicionales y en la identidad cultural de Mallorca.

Asimismo, se presentará la nueva ruta senderista East Mallorca GR 226, un proyecto alineado con la promoción de un turismo responsable, orientado a una oferta de calidad y respetuosa con el medio ambiente.

REUNIONES CLAVE DE LA AGENDA

La presencia de Mallorca en Fitur 2026 se fundamenta en una planificación institucional intensa y estratégica, según la han calificado desde el Consell, concebida como uno de los principales valores de la participación de la isla en la feria.

Entre los puntos más destacados de la presencia institucional, el miércoles 21 de enero tendrá lugar la presentación de los avances del proyecto Mallorca PID - Plataforma Inteligente, Integral e interoperable del Destino Turístico de Mallorca, una acción clave para reforzar el posicionamiento de Mallorca como destino referente en gobernanza turística basada en datos.

Al día siguiente, el jueves 22 de enero, la participación institucional seguirá con dos acciones de gran proyección. Por un lado, se presentará la marca Moda Artesana de Mallorca con un gran desfile en los Cines Callao de Madrid, una iniciativa de alto impacto comunicativo, cultural y promocional, como la han descrito, que permitirá proyectar la isla a través de su artesanía y su identidad.

Además, el jueves 22 tendrá lugar la presentación de la nueva ruta senderista East Mallorca GR 226, como ejemplo de una oferta turística sostenible, de calidad y respetuosa con el medio ambiente.

Estas acciones se complementarán con una amplia programación de reuniones profesionales, orientada a fortalecer alianzas estratégicas y a mantener contacto directo con los principales agentes del sector turístico vinculados con la isla, a nivel nacional e internacional.

Entre los encuentros previstos, destaca una reunión con la aerolínea Etihad, con el objetivo de mejorar la conectividad de Mallorca, con la apertura de la primera ruta directa Palma - Abu Dabi; así como reuniones con compañías nacionales como Iberia Express y Vueling. A nivel internacional, se mantendrán encuentros con British Airways, Expedía Group y Lastminute, reforzando la proyección global de Mallorca y su posicionamiento estratégico.