Mallorca homenajea a Blai Bonet en el centenario de su nacimiento: exposiciones, rutas literarias, charlas y conciertos

Presentación de las actividades del ciclo 'Una voz llena de nidos' para conmemorar el centenario del nacimiento de Blai Bonet. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca conmemorará el centenario del nacimiento del escritor mallorquín Blai Bonet (Santanyí, 1926) con una treintena de propuestas literarias y artísticas a lo largo de todo el año.

El ciclo para rendir homenaje al autor, titulado 'Una veu plena de nius' y organizado por la Fundació Mallorca Literària, ha sido presentado este miércoles por el presidente insular, Llorenç Galmés.

El programa cultura formará parte del Año Blai Bonet, que se declarará en las próximas semanas, e incluirá una treintena de propuestas literarias y artísticas en torno a la figura y la obra del 'santanyiner'.

Entre ellas, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, habrá exposiciones, instalaciones artísticas, publicaciones, rutas literarias, espectáculos, recitales, conciertos, conferencias, jornadas académicas, charlas, clubes de lectura, ciclos de cine, materiales didácticos, actividades educativas y presentaciones.

El inicio de las actividades en Mallorca lo marcará el Día Mundial de la Poesía, con la propuesta 'Vers en ruta: Blai, desperta!', un recorrido poético por Santanyí que culminará en la Casa Blai Bonet con un recital itinerante de voces diversas de la poesía en catalán.

Otro hito destacado será el estreno del espectáculo 'Una voz llena de nidos' --un verso de su poema 'Soledad Oberta'--, que será el acto central del centenario los días 18 y 19 de julio. Las propuesta buscará dará voz a Bonet a través del recitado de los intérpretes Toni Gomila, Sílvia Bel y Jaume Madaula, y la música de Magalí Sare y Sebastià Gris.

La clausura del centenario se celebrará el 10 de diciembre en el salón de plenos del Consell de Mallorca, coincidiendo con la fecha en la que Blai Bonet cumpliría 100 años.

DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURA

Galmés, durante su intervención, ha asegurado que el Consell declarará de manera oficial que 2026 sea el Año Blai Bonet en las próximas semanas.

"Las instituciones públicas tenemos la responsabilidad de preservar, difundir y proyectar nuestro patrimonio cultural, y porque reivindicar figuras como Blai Bonet es también reforzar nuestra identidad, acercar la cultura a la ciudadanía y garantizar que las nuevas generaciones conozcan y hagan suya una obra que forma parte del mejor legado literario de nuestra tierra", ha explicado.

Esta conmemoración, ha proseguido, es "un reconocimiento sin precedentes" de Mallorca a la figura y la obra de Bonet. "Si algo hemos demostrado en esta legislatura es nuestra apuesta por la cultura, abierta a todo el mundo, y con especial énfasis en la promoción y divulgación de los autores mallorquines, de los cuales nos sentimos profundamente orgullosos", ha subrayado.

Los objetivos fijados para el Año Blai Bonet desde la Fundació Mallorca Literària se centran, en primer lugar, en rendir homenaje al autor y reconocer su figura en su dimensión cultural esencial dentro de la literatura catalana escrita en Mallorca.

También se incluyen actividades, acciones e iniciativas que permitan desplegar su palabra en toda la riqueza y vigencia que tiene, y acercarla a lectores y público a través del diálogo con otras disciplinas artísticas. Otro propósito es difundir su obra, haciéndose eco de las reediciones, antologías y traducciones a otros idiomas.

Asimismo, se quiere recuperar e impulsar la catalogación y conservación de materiales inéditos, correspondencia y otros documentos, al tiempo que se da a conocer el legado ya depositado en la Casa Blai Bonet, donde la fundación custodia su legado.

La intención del Consell de Mallorca es que la celebración del Año Blai Bonet "se amplifique y se expanda" con la colaboración de otras entidades y organismos, entre ellos la Institució de les Lletres Catalanes.

También participarán el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), el Ayuntamiento de Santanyí, el Teatre Principal de Palma, la Red de Bibliotecas de Mallorca; el departamento de Filología Catalana de la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana o el Gremi de Llibreters de Mallorca, entre otros.