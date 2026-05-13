Mallorca implantará medidas para agilizar la tramitación del catálogo de actividades culturales de los ayuntamientos

La consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca, en la III Cumbre de la Cultura de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca implantará medidas para agilizar la tramitación del catálogo de actividades culturales (Cacim) y que los ayuntamientos de la isla se enfrenten a menos trámites burocráticos.

Lo ha anunciado este miércoles la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, durante su intervención en la III Cumbre de la Cultura de Mallorca, celebrada en Inca.

Durante el encuentro, según ha informado la institución insular en un comunicado, se ha hecho balance de los cambios introducidos en las subvenciones del Departamento de Cultura y Patrimonio durante 2025, se han resuelto dudas sobre la gestión y la ejecución y se ha abierto un espacio para que los municipios plantearan sugerencias y necesidades en materia de cultura, patrimonio y artesanía.

Roca ha explicado que, después de haber dado "más libertad" a los ayuntamientos para decidir su programación cultural, las medidas que se pondrán en marcha a partir de ahora supondrán "un paso más".

"Incrementamos los recursos y reducimos la burocracia para que los consistorios puedan gestionar las actividades culturales de manera más sencilla y eficiente. Como toda transformación, este nuevo modelo requerirá un periodo de adaptación para los municipios, pero estamos convencidos de que valdrá la pena porque facilitará la gestión y permitirá ofrecer una programación cultural más cercana y ajustada a las necesidades de cada pueblo", ha dicho.

Este año ya se han publicado las tres convocatorias de subvenciones de cultura dirigidas a entidades locales, entre ellas el Cacim, que se ha incrementado hasta los 1,1 millones de euros.

Una de las principales novedades es el incremento de la línea destinada a actividades de fomento de la lectura impulsadas por las bibliotecas municipales, que este año casi se ha duplicado. Además, el nuevo modelo del Cacim exime a los ayuntamientos de tener que formalizar un convenio para cada línea de ayuda ni gestionar anticipos.

APOYO A LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Otro de los asuntos que se ha abordado en el encuentro de este miércoles han sido las subvenciones destinadas a la restauración y la recuperación de una veintena de yacimientos arqueológicos de 17 municipios de la isla, que han contado con un presupuesto de 250.000 euros.

La directora insular de Patrimonio, Maria Isabel Arnau, ha destacado también la buena acogida de la convocatoria de ayudas para restaurar molinos históricos de Mallorca, impulsada con fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS), a la que se han presentado cuatro ayuntamientos.

En este ámbito también ha destacado la inversión de 2,2 millones de euros prevista para 2026 a través de la Comisión Mixta con el Obispado de Mallorca, que permitirá ejecutar 29 proyectos de restauración patrimonial en 16 municipios de la isla, incluyendo intervenciones en bienes muebles, inmuebles, patrimonio documental y acciones de difusión cultural.

Además, la institución insular destinará este mes de junio 325.000 euros a una nueva convocatoria de ayudas para restaurar bienes de interés cultural (BIC) y bienes catalogados. Como novedad, este año la convocatoria no solo se dirigirá a particulares, sino también a empresas.

El director insular de Artesanía, Pere Ferrer, ha puesto en valor las iniciativas impulsadas por el Consell de Mallorca como la Feria Artesana de Primavera, el mercado de artesanía de Navidad o la presencia de la artesanía mallorquina en la Diada de Mallorca con el proyecto MallorcArt.

En este sentido, Ferrer ha destacado especialmente la consolidación de la marca de garantía Moda Artesana de Mallorca y de la Ruta de la Moda Artesana de Mallorca.