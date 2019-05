El Mallorca Live Pro llega a la Fundació Miró para ofrecer charlas a los profesionales del sector musical

Publicado 03/05/2019 13:31:38 CET

La Fundació Miró acogerá los días 8 y 9 de mayo el Mallorca Live Pro (MLP), unas jornadas profesionales para la industria musical organizadas por el Mallorca Live Festival en las que bandas mallorquinas como Jansky, The prussians, Da Souza, Go Cactus, Maico y The Wheels tocarán ante los mejores profesionales del sector musical del mundo, según ha informado la organización en una nota.

Durante los dos días de conferencias, se sucederán mesas redondas, encuentros profesionales y conciertos en torno a la actualidad de la industria musical, desde la contratación de artistas en festivales a los retos de la industria musical, pasando por el estado actual de la música electrónica, la relación entre sostenibilidad y música o el emprendimiento de los profesionales del sector.

Cerca de una veintena de profesionales de alrededor del globo se citarán en Mallorca gracias al apoyo de Acción Cultural Española (AC/E), como el agente de Rosalía y J. Balvin, Carlos Abreu, o el director de Sonar Bogotá y Estéreo Picnic, Sergio Pabón.

Otros de los participantes serán el socio fundador del Exit Festival, Ivan Milivojev; el cofundador del Soroll Fest de Chicago, Eduardo Calvillo; el cofundador del Festival Pete The Monkey, Rob Dumas; o la directora de Rock Show Entertainment, Norma Gasca. Además, también se contará con la presencia de agentes de la industria musical española como Christophe Cassan (Cruïlla, Barcelona), Javier Ajenjo (Sonorama, Aranda de Duero), Ana Gómez (Live Nation, Madrid), Miguel A. García Garrido (Toll, Madrid), Mar Roig (Sala El Sol / L'Estanquera, Madrid) y Patricia Hermida (IMMF/MIM, A Coruña), entre otros.

Respecto a la representación de la industria mallorquina, estarán presentes Miki Jaume (Trui), Juan Santaner (Indústries Bala), Pep Bauzà (Es Gremi), Albert Petit (Pink Tiramisú), Xavier Barceló (Fira B!) y Marta Ferré (Ayuntamiento de Palma), entre otros.