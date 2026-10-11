Mallorca y Menorca estarán esta madrugada en aviso amarillo por lluvias

Archivo - La lluvia descarga con fuerza en la calle Jaume III de Palma (Mallorca). - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mallorca y Menorca estarán esta madrugada y parte de la mañana del lunes en aviso amarillo por lluvias.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, entre las 03.00 horas y las 09.59 horas habrá aviso amarillo por lluvias que podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en Menorca y el norte y nordeste de Mallorca.

El aviso volverá a estar activo, aunque se desplazará a interior y sur de Mallorca, entre las 14.00 y las 18.59 horas.