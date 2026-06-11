Mallorca nombra hijo adoptivo a Michael Douglas e hijos predilectos a Rels B y Concha Buika

Pleno del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado por unanimidad nombrar hijo adoptivo al actor estadounidense Michael Douglas e hijos predilectos a los cantantes Rels B y Concha Buika.

Las propuestas de concesión de los Premios, Honores y Distinciones de Mallorca 2026, que ya habían sido anunciados semanas atrás, se entregarán el próximo 12 de septiembre en un acto que tendrá lugar en el Teatre Principal de Palma.

En esta edición de 2026, ha informado la institución insular en un comunicado, otorgará la Medalla de Honor y Gratitud de la Isla de Mallorca a Antònia Rosselló, Fundació La Sapiència, Antoni Vidal Ferrando, Toni Ballador, Hipercentro, Can Company, Grup d'Empreses Roig, Cucorba, Miguel José Deyà Bauzà, Montserrat Pons i Boscana, Federació Balear de Tir de Fona y Tomeu Penya. También, a título póstumo, a Tomàs Martínez, Pere Sampol y Antònia Matamalas.

Los Premios Jaume II recaerán en Encesa pels Drets Humans, Isabel Calero, Bar Bosch, Gremi de Margers de Mallorca, Miquel Ballester Julià, Asnimo, Colegio Madre Alberta, Regimiento de Infantería Palma 47 y Joan Mas i Vives.

Asimismo, se ha nombrado Hijo Adoptivo de la Isla de Mallorca al actor Michael Douglas y se otorgan los títulos de Hijo Predilecto e Hija Predilecta de la Isla de Mallorca a los artistas Rels B y Concha Buika.

Los Premios, Honores y Distinciones son los máximos reconocimientos que otorga el Consell de Mallorca y tienen como finalidad distinguir a personas y entidades que han contribuido de manera significativa al desarrollo, la proyección y el prestigio de Mallorca desde diferentes ámbitos de la vida social, cultural, educativa, deportiva, empresarial y solidaria.