Mallorca y las Pitiusas, en aviso naranja por lluvias torrenciales

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mallorca y las Pitiusas están este martes en aviso naranja por fuertes lluvias que podrían ser torrenciales en algunos puntos.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, podrían dejar acumulaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora y de más de 120 litros en 12 horas, especialmente en Ibiza y Formentera y la Serra de Tramuntana de Mallorca.

En el resto de puntos se podrían anotar acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora. Se espera que el aviso pase amarillo a la mitad de la jornada.

En el sur y Llevant de Mallorca podrían acumularse hasta 90 litros por metro cuadrado en 12 horas. En Menorca el aviso será amarillo a lo largo de todo el día.