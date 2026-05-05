Mallorca presenta en la Unesco la Alianza de Paisajes Culturales que lidera la Serra de Tramuntana. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se ha reunido este martes con el embajador de España ante la Unesco, Miquel Iceta, y con el director del Centro del Patrimonio Mundial Unesco, Lazare Eloundou Assomo, para presentar la Alianza de Paisajes Culturales y Lugares Afines, entidad que preside la Serra de Tramuntana.

Los dos encuentros han tenido lugar en la ciudad de París, donde la Unesco tiene su sede, y también han asistido la directora insular de Coordinación, Sandra Morell, y la secretaria general de la Alianza desde el Paisaje Cultural de Aranjuez, María del Pozo, según ha señalado la institución insular en una nota de prensa.

El presidente Galmés ha destacado el papel fundamental de la Alianza de Paisajes Culturales para la preservación y divulgación de los paisajes declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco y ha explicado los proyectos estratégicos y actividades que llevará a cabo los próximos meses.

El presidente del Consell de Mallorca ha anunciado que la Alianza de Paisajes Culturales ha dado un paso más con la reciente incorporación a la Red de Asociaciones por la Unesco, hecho que comporta tener el sello del organismo.

"Es una acreditación internacional de prestigio que refuerza la credibilidad, la proyección y la capacidad de influencia de la Alianza de Paisajes Culturales, objetivos que nos marcamos al inicio de legislatura", ha afirmado Galmés.

A juicio del presidente insular, además, consolida el liderazgo de Mallorca, ya que ha sido en este mandato que se ha dado un impulso decisivo a la Alianza, y evidencia nuestra apuesta por la Serra de Tramuntana y la protección del territorio.

Asimismo, el presidente Galmés ha trasladado al embajador de España en la Unesco la voluntad de colaboración entre la Alianza y el Centro de Patrimonio Mundial y con la embajada de España para llevar a cabo proyectos de interés mutuo y dar a conocer en todo el mundo los paisajes culturales, entre los cuales está la Serra de Tramuntana.

De hecho, los ministerios de Cultura y Asuntos exteriores del Gobierno de España han redactado una carta de apoyo para que la Alianza de Paisajes Culturales asista como observadores al Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, que este año se celebrará en Busan, Corea del Sur.

La Alianza de Paisajes Culturales y Sitios Afines reúne 14 lugares declarados patrimonio mundial por la Unesco de España, Andorra y Portugal, y está previsto que este año siga creciendo con las incorporaciones de otros territorios miembros.

La Serra de Tramuntana revalidó su presidencia el año pasado en la Asamblea General Extraordinaria que se celebró en la Alhambra de Granada, y eso reafirma el compromiso del Consell de Mallorca con la Alianza de Paisajes Culturales.

15 ANIVERSARIO DE LA SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONIO MUNDIAL

El impulso internacional de la Alianza de Paisajes Culturales se produce coincidiendo con el decimoquinto aniversario de la declaración de la Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial de la Unesco que se celebrará el 29 de junio, una efeméride que el Consell de Mallorca conmemorará para destacar los valores que la han hecho merecedora de esta distinción.

El presidente Galmés ha aprovechado las reuniones en París para explicar que la institución ha presentado la futura Ley Serra y que en esta legislatura se ha aumentado en un 109 por ciento el presupuesto del Consorcio Serra de Tramuntana.