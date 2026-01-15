El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, presenta la marca Moda Artesana de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca presentará su marca de moda artesana con un desfile en los cines Callao de Madrid que tendrá lugar la semana que viene en el marco de la feria turística Fitur.

Lo ha anunciado este jueves el presidente insular, Llorenç Galmés, durante el acto de presentación de la marca Moda Artesana de Mallorca, una iniciativa con la que se busca proteger y promover la moda artesana como una forma de expresión cultural contemporánea.

De ella formarán parte 18 artesanos, procedentes de diferentes municipios de la isla, que se presentarán en el desfile organizado por el Consell de Mallorca de cara al próximo jueves en los cines Callao de Madrid.

La acción, ha indicado la institución en un comunicado, servirá para proyectar a Mallorca a través de su artesanía y mostrar tanto al público como a los profesionales del sector una forma de vestir "arraigada al territorio, a los oficios y a la identidad cultural".

Además, el próximo 27 de febrero el Teatre Principal de Palma acogerá otro desfile de Moda Artesana de Mallorca que reunirá "el talento, la creatividad y la excelencia" de los artesanos de la isla.

"Con Moda Artesana de Mallorca mostramos otra manera de entender la promoción de la isla, basada en la cultura, el talento y la autenticidad. Llevar esta marca a Madrid, en el marco de Fitur, es un paso más dentro de la estrategia del Consell para fortalecer el binomio cultura y turismo, y para posicionar Mallorca como un destino que ofrece experiencias únicas también a través de lo que crea", ha explicado Galmés.

El presidente ha adelantado que el desfile será "un acontecimiento muy especial" que contará con algunas sorpresas que contribuirán a hacer visible la creatividad de la moda artesana mallorquina y a reforzar el impacto de la presentación ante el público nacional e internacional.

Por su parte, la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha recordado que Moda Artesana de Mallorca es una marca de garantía oficial y que fue aprobada por unanimidad por el pleno del Consell.

"Reconoce por primera vez la moda artesana como patrimonio cultural vivo y como una expresión de identidad propia", ha subrayado la también vicepresidenta, quien ha destacado que la marca se fundamenta en el concepto de identidad visual propia.

La iniciativa, ha indicado, cuenta con cinco grandes familias como son los tejidos y la confección, la ornamentación y la joyería, las fibras vegetales, la piel y el cuero y el calzado.

A través de ellas se realzarán los oficios y las técnicas tradicionales como las telas de 'llengües', el bordado mallorquín, la joyería tradicional, la 'llata', el trenzado de piel o el calzado artesano, pero adaptados a una mirada contemporánea.

ARTESANOS DE TODA LA ISLA

La marca Moda Artesana de Mallorca está integrada actualmente por 18 artesanos repartidos por toda la isla, de modo que representan la diversidad de oficios y técnicas vinculadas a la moda artesanal mallorquina.

Firmas y talleres de larga trayectoria forman parte del ámbito del tejido y la confección, como Bujosa Artesania Tèxtil, Teixits Vicens y Teixits Riera, junto con proyectos contemporáneos como Feel Mallorca, de Joana Borràs (Alaró); Maria Genovard Atelier, de Maria Genovard (Artà); Moraduix, de Àngela Vallori (Inca); y Vius Esporles, de Catalina Borràs (Esporles).

La familia de la ornamentación y la joyería está representada por A. Fuster Joiers, de Antoni Fuster (Cala Rajada); Alicia Forteza Joies (Palma); Damià Mulet i Vanrell Joies (Campos); Carlos Tellechea Joyeria (Sóller) y JVP Joyeria, de Javier Vallori (Pollença).

En cuanto a las fibras vegetales, la marca cuenta con Antic Mallorca, de Araceli Iranzo (Llubí); Espai Kamàndalu, de Laura Micheletti (Artà); Yolitas, de Yolanda Izquierdo (Cala Rajada) y Paumes i Brins, de Pep Toni Ferrer (Establiments).

Completan la marca Mastrenat, de Antoni Alcal (Pollença), dentro de la familia de la piel y el cuero, y Ben Calçat, de Paco Mira (Sóller), como representante del calzado artesano.

CINCO FAMILIAS PARA EXPLICAR LA IDENTIDAD

La marca se estructura en cinco grandes familias artesanas que reflejan la riqueza cultural y patrimonial de la isla. La familia del tejido y la confección tiene como referentes principales las telas de 'llengües', una técnica milenaria del ikat que únicamente se conserva en Mallorca, y el bordado mallorquín.

La familia de la ornamentación y la joyería recoge un legado marcado por el paso de diversas culturas, con piezas y técnicas propias como las cadenas tradicionales, las 'botonadas' o la 'tumbaga' mallorquina, una joya única del Renacimiento que solo continúa elaborándose en la isla.

La de las fibras vegetales realza el trabajo de la 'llata' o 'llatra', especialmente arraigado en municipios como Capdepera y Artà. Se trata de un proceso artesanal que comienza con la recolección manual del palmito y culmina con el trenzado y la confección de piezas.

La familia de la piel y el cuero destaca por el trenzado de la piel, una técnica que alcanzó una gran proyección durante la segunda mitad del siglo XX y que situó a Mallorca en los mercados internacionales.

UN COMITÉ EVALUADOR

Moda Artesana de Mallorca está regulada por la institución insular y la selección de los artesanos que forman parte de ella se ha llevado a cabo de acuerdo con criterios objetivos que están recogidos en su reglamento.

El proceso ha sido avalado por un comité evaluador especializado, que ha valorado las candidaturas de manera "rigurosa y técnica", garantizando la calidad, la autenticidad y la coherencia con los valores de la marca.

Aunque se han seleccionado a 18 integrantes, se trata de una marca de carácter abierto y concebida con voluntad de continuidad y crecimiento. La incorporación de nuevos artesanos y artesanas del sector de la moda podrá llevarse a cabo de manera progresiva, siempre que se cumplan los requisitos marcados.

La voluntad del Consell de Mallorca es que, en el futuro, puedan sumarse nuevos artesanos y reforzar así la representatividad y la proyección de la moda artesana.