Mallorca respalda a sus payeses ante la "competencia desleal" de Mercosur y reclama compensaciones por la PAC

Tractorada en Palma contra la nueva PAC y el acuerdo UE-Mercosur - EUROPA PRESS

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha respaldado a los payeses de la isla ante la "competencia desleal" que generará el acuerdo comercial entre la Unión Europeas (UE) y Mercosur y ha reclamado compensaciones por la pérdida de ayudas que traerá consigo la nueva Política Agraria Común (PAC).

Es, en líneas generales, el contenido de una moción defendida en el pleno de la institución insular de este jueves por MÉS per Mallorca, que nace de la iniciativa de Unió de Pagesos, y que ha salido adelante con los votos de la mayoría de los grupos.

La iniciativa, según ha indicado el partido ecosoberanista en un comunicado, sitúa al Consell junto al campo ante la "crisis estructural" que padece y la "competencia desleal" derivada del acuerdo entre la UE y Mercosur.

Además, insta a las administraciones competentes a garantizar compensaciones por la pérdida de ayudas de la PAC, asegurar que las subvenciones lleguen a los profesionales y defender un modelo agrario arraigado al territorio y que permita conseguir la soberanía alimentaria y la preservación de la biodiversidad de la isla.

"Los payeses mallorquines están pagando las consecuencias de decisiones políticas que se toman lejos del territorio y de espaldas a quien trabaja la tierra. No pueden ser la moneda de cambio de los acuerdos comerciales del PP y el PSOE, que abren la puerta a productos que no cumplen con los mismos estándares ambientales, sanitarios ni laborales", ha subrayado la portavoz de MÉS, Catalina Inés Perelló.

TRES MOCIONES DE VOX APROBADAS

Una iniciativa similar, en contra del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, ha sido defendida este jueves por el portavoz de Vox en la institución insular, Toni Gili, y también ha sido aprobada.

Para Gili, el voto en contra de los socialistas y la abstención de los ecosoberanistas ponen de relieve su connivencia con "los burócratas de Bruselas y las agendas globalistas".

"Prefieren obedecer a la Agenda 2030 antes que a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores", les ha recriminado el portavoz, según ha informado Vox en un comunicado.

Otras dos mociones de los de Santiago Abascal, una relativa al "colapso" de los controles de pasaportes en el aeropuerto de Palma y otra en contra de las balizas V16, también han salido adelante este jueves.