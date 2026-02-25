Mallorca seguirá este jueves en aviso amarillo por niebla

Un día de niebla en un puerto de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El interior y el este de Mallorca seguirán este jueves en aviso amarillo por niebla, desde esta medianoche y hasta las 10.00 horas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press.

Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias mantiene activada la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) por niebla en Mallorca, mientras que para Menorca ya se ha desactivado.

En presencia de niebla en la carretera, se recomienda encender las luces especiales del coche delanteras y traseras, así como evitar el uso de las luces largas, que crean efecto espejo. Conviene reducir la velocidad y guiarse por las marcas laterales y del centro de la calzada. Hay que evitar los adelantamientos, salvo que haya una buena visibilidad.

Cabe recordar que el IG0 se activa cuando la información meteorológica permite prever la inminencia de un fenómeno meteorológico adverso con peligro para personas y bienes y se corresponde con fenómenos adversos locales menores que pueden controlarse por medio de una respuesta local rápida sin producir daños.