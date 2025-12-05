El mallorquín Dani Castilla triunfa en los TikTok Awards: premio Deportes

Dani Castilla, ganador del TikTok Award de Deportes. - TIKTOK

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mallorquín Dani Castilla ha ganado el TikTok Award en la categoría de Deportes, en un evento celebrado en la Galería de Cristal de Madrid y presentado por Tamara García y Nuria Marín.

Según ha informado la red social en una nota de prensa, en la celebración ha estado presente el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha subrayado que actualmente la cultura se expresa también "en vídeos de 15, 30 y 60 segundos".

La comunidad ha reconocido sus referentes en 12 categorías y, así, en la de Deportes, ha distinguido a Dani Castilla por su labor mostrando su trabajo como vallista profesional.

TikTok, con los premios, pretende reafirmar su objetivo de potenciar la creatividad de quienes aportan contenido de valor en la plataforma.