Maltrato animal en Mallorca: encuentran a dos perros en condiciones deficientes, uno con una herida en el cuello

Investigado por maltrato animal por tener dos perros en condiciones deficientes en Santa Eugènia - GUARDIA CIVIL

PALMA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a una persona por supuestamente maltratar a dos perros que se encontraban en condiciones deficientes en Santa Eugènia.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) conocieron los hechos a raíz de una denuncia interpuesta ante la Policía Local del municipio mallorquín, según ha informado el Instituto Armado.

El Seprona comprobó que los dos animales, de la raza akita inu, se encontraban en deficientes condiciones de bienestar. Uno de ellos presentaba una herida profunda de entre dos y tres centímetros alrededor del cuello.

Tras la inspección, los agentes constataron que la lesión podría haber sido provocada por el collar que llevaba el perro, que se le habría quedado pequeño al crecer hasta incrustarse en la piel.

Ante la situación en la que que se encontraban los animales, se procedió a su retirada para garantizar su protección y asistencia veterinaria.

La actuación fue posible gracias a la colaboración y coordinación entre la Guardia Civil, la Policía Local y la alcaldía de Santa Eugènia, así como con el personal de la Fundació Natura Parc, que facilitó los medios necesarios para la atención y traslado de los animales.

Tras recibir los primeros cuidados, ambos perros fueron trasladados a la Fundació Natura Parc, donde permanecen bajo atención veterinaria y reciben el tratamiento necesario para la recuperación de sus lesiones.

La Guardia Civil ha recordado que la tenencia responsable de animales de compañía implica garantizar unas condiciones adecuadas de salud, higiene, alimentación, alojamiento y bienestar, así como realizar una supervisión adecuada de su estado físico.

La falta de los cuidados necesarios, la utilización de elementos de sujeción inadecuados o la ausencia de supervisión pueden ocasionar lesiones y sufrimiento a los animales y, en función de las circunstancias, pueden suponer infracciones administrativas o un presunto delito de maltrato animal previsto en el Código Penal.

La Guardia Civil ha agradecido la colaboración ciudadana y ha recordado que cualquier situación de riesgo, desatención o sospecha de maltrato animal puede ser comunicada a través del teléfono 062.